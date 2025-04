Die Konecranes D-Serie, die zunächst in der EMEA-Region verfügbar ist und bis 2026 weltweit eingeführt werden soll, deckt Tragfähigkeiten von 80 kg bis 5.000 kg in sieben Rahmengrößen ab. Das Design sorgt für optimale Leistung auch in rauen Umgebungen und bei begrenztem Platzangebot und unterstützt Branchen wie Fertigung, Automobilindustrie und Prozessindustrie.

"Der modulare Aufbau und die wartungsarmen Komponenten der Konecranes D-Serie reduzieren Ausfallzeiten und ermöglichen eine vorausschauende Wartung, die Zeit und Kosten spart. Dieser Kettenzug eignet sich ideal für die Integration in Konecranes-Produktsysteme wie das Konecranes KBK-Arbeitsplatzkransystem, Schwenkkrane oder Brückenkrane - und bietet eine flexible und effiziente Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Ab März 2025 werden wir vorkonfigurierte Hebezeuge mit Standardausrüstung, Hängesteuerungen und Laufkatzen anbieten, die für eine schnelle Lieferung direkt ab Lager verfügbar sind", so Klaus Möllmann, Senior Manager, LLE Product Sales and Offer Support, EMEA.

Wie bei der gesamten Konecranes-Materialhandling-Ausrüstung üblich, wurden bei der Entwicklung und Produktion des Konecranes D-Serie Elektrokettenzuges Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit berücksichtigt. Der Kettenzug wurde nach den Prinzipien des Konecranes Design for Environment (DfE)-Konzepts entwickelt, das sich auf die Minimierung der Umweltbelastung konzentriert, indem es auf Reparierbarkeit, Langlebigkeit, Materialauswahl und Energieeffizienz abzielt. Das Hebezeug wird im Konecranes-Werk in Wetter, Deutschland, unter Verwendung von 100 % erneuerbarer Energie hergestellt. Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Wartung der einzelnen Komponenten, während wichtige Teile wie Getriebe, Rutschkupplung und Bremse bis zu 10 Jahre wartungsfrei sind, was die Notwendigkeit des Austauschs reduziert und Ausfallzeiten minimiert. Das Hebezeug besteht hauptsächlich aus recycelbaren Metallen wie Stahl, Aluminium und Gusseisen und wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entwickelt. Auch die Verpackung besteht aus vollständig erneuerbaren und recycelbaren Materialien, was das Engagement von Konecranes für ökologische Nachhaltigkeit während des gesamten Produktlebenszyklus unterstreicht.