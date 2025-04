„Kärcher ist geprägt von einer großen Leidenschaft für technische Lösungen, die einen Unterschied machen und dadurch zu einem Synonym für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit geworden”, sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG. „Unser stetiges Wachstum und zahlreiche Auszeichnungen wie zuletzt der Deutsche Nachhaltigkeitspreis sind eine Bestätigung für unseren Weg. Dieser Erfolg wäre ohne den unermüdlichen Einsatz von Generationen von Kärcher-Mitarbeitenden nicht denkbar gewesen.”

Besonders erfolgreich war man vor allem in der jüngeren Vergangenheit, wie es Kärcher in einer Aussendung beschreibt: In den letzten 20 Jahren sei der Umsatz um mehr als 340 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum habe sich die Zahl der Mitarbeitenden verdreifacht.

Um den 90-jährigen Geburtstag zu feiern, werden Kärcher-Teams auf der ganzen Welt im Jubiläumsjahr 90 kostenlose Reinigungsprojekte an öffentlichen Orten wie Plätzen, Parks, Stränden, Flussufern oder an historischen Bauwerken durchführen. Für die Kunden gibt es darüber hinaus limitierte Aktionsmodelle quer durch alle Gerätekategorien in besonderem Design und mit zusätzlicher Ausstattung.