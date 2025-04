Die globale Fertigungsindustrie steht vor vielfältigen Herausforderungen, die durch eine volatile Wirtschaftslage geprägt sind. Schwankender Verbrauchsbedarf, Unterbrechungen in der Lieferkette und geopolitische Spannungen führen in vielen Regionen zu erheblichen Betriebseinschränkungen und einem Rückgang der Nachfrage. Fertigungsunternehmen müssen sich daher logistisch, operativ und finanziell anpassen. In diesem turbulenten Umfeld ermöglicht technologiegetriebene Innovation den Unternehmen nicht nur, den Sturm zu überstehen, sondern auch gestärkt daraus hervorzugehen. Die folgenden sechs Strategien können Herstellern helfen, die Herausforderungen effektiv zu meistern.

