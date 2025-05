Chancen sieht die PROPAK-Branche in puncto Nachhaltigkeit: "Gebrauchte Produkte aus Papier/Karton/Wellpappe sind keine Abfälle, sondern wertvolle Rohstoffe im Kreislauf. Papierfasern können 25-mal und mehr wiederverwendet werden und stehen für Nachhaltigkeit in Reinform“, sagt Martin Widermann. PROPAK Produkte bestehen aus erneuerbaren Rohstoffen und haben einen Recyclingmaterial-Anteil von im Schnitt 75 Prozent. Die Recyclingquoten der Verpackungen aus Papier/Karton/Wellpappe liegen bei 85 Prozent. "Unsere Produkte sind Kreislaufchampions – für Verpackungen wurde das auch in der EU-Verpackungsverordnung anerkannt“, so Widermann. "Und die tägliche Arbeit mit unseren Kunden bestätigt, dass wir nicht als Problem, sondern als Lösung verstanden werden.“



Hohe Personalkosten, die Volatilität bei den Rohstoffpreisen und eine flache Nachfragekurve belasten die weitere Entwicklung am stärksten. Für 2025 erwartet die papierverarbeitende Industrie (PROPAK) trotz dieser herausfordernden Marktsituation ein ausgeglichenes Jahr. "Obwohl die gesamte Industrie in Europa in das dritte Rezessionsjahr schlittert, gehen die Prognosen der Mitgliedsfirmen für 2025 von zumindest einer schwarzen Null aus. Eine neue gemeinsame Herangehensweise mit dem KV-Partner ist aber unerlässlich, um den Standort Österreich nachhaltig zu sichern. Und das wird nicht ohne Kompromisse gehen“, fasst Fachverbandsobmann Georg Dieter Fischer zusammen.