Die von KPMG durchgeführte Studie "Cyber Security in Österreich" kommt zu dem Ergebnis, dass 72 % aller österreichischen Unternehmen im vergangenen Jahr Opfer einer Cyberattacke wurden. In der empirischen Untersuchung wurde festgestellt, dass in der Hälfte der Fälle die Angriffe zu Störungen oder Unterbrechungen der Geschäftsprozesse führten. Inzwischen behandeln drei von vier Unternehmen Cyberrisiken auf Managementebene, was als ein klares Zeichen für die wachsende Bedeutung des Themas gewertet werden kann.

Die Studie basiert auf den Einschätzungen von rund 240 Experten für Cybersicherheit aus österreichischen Unternehmen und erscheint bereits zum zweiten Mal in Folge. Sie liefert fundierte Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der IT-Sicherheit in Österreich.

Andreas Tomek, Partner bei KPMG, fasst die Ergebnisse der Studie prägnant zusammen: "Das Fazit der Studie ist eindeutig: Es kann und wird jeden treffen." Die Industrie ist in besonderem Maße betroffen: Gemäß einer Umfrage waren 87 % aller Industrieunternehmen bereits Ziel eines Cyberangriffs, was den höchsten Wert in allen Branchen darstellt. Tomek führt die Gründe hierfür explizit aus: "Cyberkriminelle erblicken in der Industrie ein besonders lukratives Ziel. Angriffe dieser Art können in der Konsequenz zu direkten finanziellen Schäden führen, die sich in Produktionsstillständen oder Lieferverzögerungen äußern können."