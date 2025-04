LEHNER electronics bietet seit der Gründung 1997 Kabelkonfektionen, Eingabesysteme und Kunststoffgehäuse an, die mit einem 60-köpfigen Team in Österreich und Ungarn produziert werden. Der Fokus liegt auf komplexen und kundenspezifischen Lösungen von Kleinmengen bis zu mittleren Seriengrößen. Im Produktions- und Lagergebäude am Hauptstandort in Großhöflein im Osten von Österreich und unweit der Grenze zu Ungarn werden die Möglichkeiten der Digitalisierung ganzheitlich genutzt.