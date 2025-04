Mit der Übernahme von Elko erweitert Igus auch seine Fertigungskapazitäten durch mehr Produktionsfläche und konsequente Automation der Fertigungsprozesse. Wie Igus in einer Aussendung beschreibt, entstehe ein Produktionsverbund mit geringsten Durchlauf- und Lieferzeiten. Bisher konfektioniert Igus allein in Deutschland über 14.000 Leitungen pro Woche. Insgesamt werden an 14 internationalen Standorten von Igus weltweit Readycable konfektioniert. Die Konfektionierungsautomaten kommen künftig auch bei Elko zum Einsatz und sollen die Durchlaufzeiten bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität und Preisstabilität in Kirchheim senken.

„Wir werden wie in Köln investieren und kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Lösungen arbeiten”, so Stremlau. Ein Beispiel ist der selbstentwickelte und patentierte Crimptower, von dem jeder 10 Crimpmaschinen und 20 verschiedene Bandwaren zur unmittelbaren Verarbeitung bereithält. „Wir haben uns sehr bewusst für den Kauf der Firma Elko entschieden“, betont Stremlau.

Elko sei ein gesund gewachsenes, inhabergeführtes Unternehmen, das sich durch seine engagierten Mitarbeitenden mit viel Herzblut für ihre Arbeit auszeichne. "Igus bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen von Harwig Nuß und Markus Grözinger, die das Unternehmen 1998 gegründet haben, und verspürt ein hohes Maß an Verantwortung, die gemeinsamen Stärken und Ressourcen zu nutzen, um allen Kunden stets einen noch besseren Service und noch bessere Produkte bieten zu können.”