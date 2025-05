Die Initiative CHAMP-ION (Championing a European advanced manufacturing pilot line of ion-traps / Förderung einer fortschrittlichen, europäischen Pilotlinie für die Herstellung von Ionenfallen) bietet einen strategischen Rahmen für sieben Jahre, um ein nachhaltiges und skalierbares Pilotliniennetzwerk in der EU aufzubauen. Das Netzwerk soll Innovationen im Bereich von Ionenfallen-Chips vorantreiben und das europäische Ökosystem stärken, um eine qualitativ hochwertige, industrielle Massenproduktion zu ermöglichen.

Die Zusammenarbeit ermöglicht die Erarbeitung eines umfassenden Konzepts für die Weiterentwicklung der gesamten Wertschöpfungskette hin zu einer hochwertigen Fertigung – vom Design über das Chip-Packaging bis hin zur Bereitstellung von Fertigungsdienstleistungen für Industriepartner. Ziel ist es, voll-integrierte, validierte und skalierbare Ionenfallen mit integrierter Elektronik und photonischen Strukturen auf einem Chip zu realisieren. Mehrere konkrete und realistische Anwendungsfälle aus den verschiedenen Bereichen der Quantentechnologien werden damit gefördert: Quantencomputer, Quantensensorik und Quantenkommunikation. Außerdem wird die Zusammenarbeit wichtige Dienstleistungen innerhalb des Ökosystems ermöglichen, mit denen das Bewusstsein und die Fähigkeiten innerhalb der Industrie gestärkt werden können.

"Die CHAMP-ION-Initiative stärkt Europas Führungsrolle in den weltweiten Quantentechnologien und unterstreicht unsere herausragenden wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten. Es ist inspirierend zu sehen, wie durch europäische Innovationen eine solch hochwirksame Initiative vorangetrieben wird. Diese Zusammenarbeit wird wesentlich zu Europas technologischer Souveränität und wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit beitragen und gleichzeitig ein starkes, grenzüberschreitendes Ökosystem fördern, das zukünftige Fortschritte in der Quantentechnologie unterstützt“, so Christina Hirschl, Geschäftsführerin von SAL.