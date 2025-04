Ihre volle Leistungsfähigkeit sollen die Schäumwerkzeuge in Kombination mit der "BE-AD.MACHINE" von Hofmann entfalten. Bis zu 50 Prozent Porosität im Formeinsatz sorgen demnach für eine optimale Bedampfung, so dass auch große Bauteile problemlos hergestellt werden können. Die hohe Anzahl an Dampfdüsen soll für kürzere Zykluszeiten durch schnellere Aufheiz- und Abkühlvorgänge sorgen. Für weitere Kosten- und Zeitersparnis im Produktionsprozess soll die Möglichkeit sorgen, mit bloß einem Formrahmen verschiedene Werkzeugeinsätze verwenden zu können.

Das GMP-Verfahren zeichnet sich laut Hersteller durch "hohe Anlagenflexibilität, niedrige Produktionskosten und hohe Sicherheit" aus. Durch eine einfache Integration in bestehende Produktionslinien könnten Unternehmen ohne großen Aufwand auf diese Technologie umsteigen.

Des Weiteren soll die zweite Generation der GMP300 mit neuen Features überzeugen – etwa einem verbesserten Abdichtungskonzept, Echtzeitüberwachung der Tropfenbildung und einem optimierten Schutzgaskonzept für höhere Bauteilqualität. Ein zweites Drahtvorschubsystem ermöglicht laut GROB schnellere Materialwechsel, während zusätzliche Sensoren eine präzise Überwachung des Druckprozesses gewährleisten. Interessierte Unternehmen können die GMP-Technologie auf der GROB-Hausmesse 2025 vom 01. bis 04. April live in Augenschein nehmen.