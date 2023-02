Der Softwareanbieter WDS hat Standorte in Pulheim und Bad Oeynhausen, wo er mit 20 MitarbeiterInnen mehr als 1.000 KundInnen bei Digitalisierungsprojekten begleitet. Die gemeinsame Unternehmung GNT und WDS soll MasterCam und Ansys mit den Angeboten der GNT Systems group koppeln. Zusammen kommen die Firmen auf bereits mehr als 30.000 angebunde Anlagen, mehr als 3.000 AnwenderInnen und 1.000 WartungskundInnen.



„Höchste Priorität hat nun das rasche Zusammenwachsen beider Unternehmen“, so Thomas Oppmann, CEO der GNT Systems group.

Zu den Unternehmen

Seit 30 Jahren unterstützt GNT Systems Produktionsunternehmen bei der Optimierung der Prozesse und der Implementierung der dafür notwendigen Softwarelösungen. Für Digitalisierungsprojekte im Produktionsumfeld werden die eigenen über Jahre hinweg entwickelten Softwareplattformen genutzt.



Die WDS Software & Service GmbH ist Mastercam-Händler und seit 1990 in der CAD/CAM-Branche zu Hause. Es werden KundInnen in Deutschland, in den Beneluxländern und Österreich betreut. Die Schnittstelle zwischen CAM-Software und Maschinensteuerung wird selbst programmiert und ermöglicht es, individuelle Kundenwünsche und Anforderungen zu berücksichtigen.