Der oberösterreichische Spezialmotorenbauer Steyr Motors AG will weiter wachsen und sondiert den Markt für externe Zukäufe. Der Rüstungszulieferer geht nach dem beschlossenen Sondervermögen in Deutschland auch in anderen großen europäischen Ländern von steigenden Rüstungsetats und einer starken Nachfrage der internationalen Bündnispartner aus.

Man strebe noch mindestens einen erfolgreichen Zukauf in diesem Geschäftsjahr an, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag. International wuchs der Umsatz durch die erfolgreiche Expansion im asiatischen Raum. Zudem wurde die MENA-Region (Middle East and North Africa) als strategische Wachstumsregion definiert.

Mit den geplanten Zukäufen am europäischen und asiatischen Markt "soll ein weiterer Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen, aber auch eine Erweiterung des Produktportfolios für bestehende Kunden erreicht werden", so das Unternehmen. "Mit diesen potenziellen Zukäufen können die Wachstumsziele der Steyr Motors bis 2027 noch mal deutlich übertroffen werden", kündigte CEO Julian Cassutti an.