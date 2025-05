Am 30. Mai 1975, also vor 50 Jahren, wurde die Gründungsakte der Europäischen Weltraumorganisation ESA unterzeichnet. Tagtäglich liefern ESA-Satelliten im All wichtige Daten über unsere Erde. Dazu gehören beispielsweise Daten zum Klimawandel, zur genauen Wettervorhersage oder zur Veränderung des Meeresspiegels bzw. des Gletschereises. Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo liefert präzise Positionsdaten, die beispielsweise bei der Navigation von A nach B per App automatisch am Smartphone genutzt werden. Fast alle europäischen ESA-Satelliten nutzen österreichische Hochtechnologie.

Egal, ob für Missionen zu weit entfernten Planeten oder für Umwelt- und Klimasatelliten, die unsere Erde umkreisen – fast alle davon vertrauen auf Technik aus Österreich. Je nach Mission nutzen die ESA-Satelliten Weltraumelektronik, -mechanik oder -thermalschutz von Beyond Gravity Austria, Österreichs größtem Raumfahrtzulieferer mit Sitz in Wien-Meidling.

So nutzen etwa viele ESA-Umwelt- und Klimasatelliten Navigationsempfänger von Beyond Gravity in Wien, um ihre Position im Weltall genau zu bestimmen. „Die Umweltdaten, die der Satellit sammelt, werden durch unsere Technologie noch genauer“, erklärt Kurt Kober, Geschäftsführer von Beyond Gravity Austria und Leiter des globalen Weltraumelektronikgeschäfts des Unternehmens.