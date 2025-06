Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat die Importzölle auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent verdoppelt. Diese während einer 90-tägigen Verhandlungspause eingeführte Maßnahme soll die US-Industrie stärken und Städten wie Pittsburgh zu alter Stärke verhelfen. Die Entscheidung führte zu einem Anstieg der US-Stahlpreise sowie zu einem Kursanstieg bei amerikanischen Stahlherstellern.

Die europäischen Stahlhersteller sind in besonderem Maße betroffen, da die USA zuvor rund 20 % der EU-Stahlexporte abnahmen. Der Wegfall dieses Marktes könnte zu einer Umlenkung von überschüssigen Stahlmengen aus Asien in die EU führen und so den Preisdruck erhöhen. Darüber hinaus stellen die hohen Energiepreise und die Klimavorgaben eine Belastung für die europäische Industrie dar. Die EU-Kommission hat daher ab dem 1. April die Stahlimportquoten um 15 % reduziert und plant weitere Schutzmaßnahmen. Parallel dazu ergreift die EU präventive Maßnahmen, die US-Exporte im Wert von bis zu 26 Milliarden Euro betreffen könnten. Die Verhandlungen zwischen den Vertretern der Europäischen Union und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika sollen fortgesetzt werden, um eine weitere Verschärfung des Handelskonflikts zu vermeiden.