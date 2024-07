Immer mehr Unternehmen denken darüber nach, ihre Standorte zu verlagern. Wie sehen Sie die Situation am Innovationsstandort Österreich?

Kilian: Unsere Entwicklungsstandorte sind hauptsächlich in Österreich, und wir arbeiten mit einem globalen Partnernetzwerk. Förderung könnte immer mehr sein, aber wir entwickeln unsere digitalen Produkte hier und werden das auch weiter tun.

Wir sind hier in St. Valentin in der Fabrik des Jahres 2023, ausgezeichnet von Fraunhofer Österreich und dem Industriemagazin unter anderem für die Nachhaltigkeit. Was lässt sich bei einem Produzenten von Großmaschinen in Sachen Energie noch einsparen?

Kilian: Wir wurden mit Ecovadis in Platin ausgezeichnet und gehören zu den nachhaltigsten Unternehmen. Natürlich müssen wir weiter an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz arbeiten, besonders bei unseren Produkten. Wir sind führend in der Verfahrenstechnik und werden das auch bleiben, indem wir die Recyclingquoten erhöhen und die Nachhaltigkeit verbessern.