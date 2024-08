100-Millionen-Euro-Investition : Endress+Hauser startet größtes Bauprojekt der Firmengeschichte

Der Spezialist für Messtechnik und Automatisierungslösungen investiert die Rekordsumme von mehr als 100 Millionen Euro in das Projekt Campus 2030+ in Maulburg. Damit will Endress+Hauser die Fertigung und Entwicklung von Füllstands- und Druckmesstechnik zukunftsfähig und nachhaltig machen.