Intelligent kombinierte Lager- und Transportsysteme : Eine neue Dimension der Lagerautomatisierung

Neue Technologien verschieben seit jeher die Grenzen des Machbaren. Insbesondere automatisierte Transport- und Lagersysteme haben die industrielle Landschaft grundlegend verändert. Sie revolutionieren nicht nur die Produktionsprozesse, sondern auch die Erwartungen an Effizienz und Flexibilität. Mit den autonomen mobilen Robotern Open Shuttles in Kombination mit automatischen Lagersystemen vernetzt KNAPP einfach und intelligent unterschiedliche Produktionsbereiche. Ob in der Elektro-, Automobil- oder Fertigungsindustrie – die Einsatzgebiete sind vielfältig.