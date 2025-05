"Unser Biomobilitäts-Zentrum wurde mit dem Ziel gegründet, als globales Kompetenzzentrum von MAHLE für die Entwicklung und Anwendung von Biokraftstoffen und Biomaterialien zu fungieren, um deren weltweiten Einsatz in großem Maßstab zu ermöglichen und die globale Dekarbonisierung zu unterstützen“, so Everton Lopes, Leiter des MAHLE Technologie-Zentrums in Brasilien und verantwortlich für das Biomobilitäts-Zentrum.



Neben Elektrifizierung und Thermomanagement sind hocheffiziente und nachhaltige Verbrennungsmotoren ein zentrales Strategiefeld von MAHLE. Mit erneuerbaren Kraftstoffen wie Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen haben Verbrennungsmotoren das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Im ersten Jahr seines Bestehens wurden im Globalen Biomobilitäts-Zentrum von MAHLE verschiedenste Projekte gestartet. Unter anderem beschäftigt sich MAHLE mit der Entwicklung von Filtermedien auf Zellulose-Basis und Aktivkohle aus Biomasse, mit der Entwicklung einer Ethanol Kolbengruppe (PCU) zur Steigerung der Effizienz von Flex-Fuel-Motoren sowie mit der Entwicklung eines Vielstoffmotors für den Einsatz von Biomethan und Ethanol in mittelschweren Lastkraftwagen und Maschinen. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich der Einsatz von neuen Biodieselkraftstoffen auf die Leistung, Haltbarkeit und die Emissionen von schweren Nutzfahrzeugmotoren auswirkt.

Biokraftstoffe spielen eine zentrale Rolle in der Dekarbonisierungsstrategie Brasiliens. Das Land ist weltweiter Vorreiter bei Herstellung und Einsatz von Biokraftstoffen und kombiniert erfolgreich Mandate, finanzielle Anreize und Nachhaltigkeitsanforderungen, um die Versorgung mit Biokraftstoffen auszubauen. Neben Biokraftstoffen haben erneuerbare Materialien (oder Biomaterialien) großes Potenzial, Produkte aus fossilen Rohstoffen zu ersetzen und den CO2-Fußabdruck von Automobilteilen zu verringern.