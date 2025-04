Da der Schrank im Inneren über einen nach vorne schwenkbaren 19“-Einbaurahmen verfügt, gelingen der Einbau und der Zugriff auf die Server laut Rittal trotz kompakter Bauweise mühelos.

Außerdem ist der Kompaktschrank standardmäßig mit einem vormontierten Filterlüfter an der Tür ausgestattet. Müssen höhere Wärmelasten abgeführt werden, lassen sich je nach Bedarf auch Kühlgeräte aus dem Rittal-Systemprogramm integrieren.

Für maximalen Zugangsschutz sollen zwei abschließbare AX-Sicherheitsverschlüsse – oben und unten an der Tür – sorgen. Das AX IT Nano DC von Rittal ist als Wand- und Standgehäuse in zwei Größen ab Lager verfügbar: in 600 x 800 x 400 mm sowie in 600 x 1000 x 400 mm (BHT).