Im von protektionistischen und deglobalisierenden Tendenzen geprägten Umfeld setzte die voestalpine im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre seit Jahren erfolgreiche Local-for-Local-Strategie fort und realisierte mehrere Expansionsprojekte in dynamischen Märkten wie Ägypten, Indien, Brasilien oder Nordamerika. Der Fokus des Konzerns liegt auf High-Tech-Segmenten, die höchsten Qualitätsstandards genügen, und in enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden innovative Produkte und Lösungen entwickelt. In Brasilien nimmt die voestalpine eine führende Position unter den Herstellern von Spezialrohren und -profilen ein. Der Standort in Caxias do Sul wird derzeit um ein Logistikzentrum mit entsprechenden Anlagen erweitert. Im Nischenbereich Schweißtechnik hat die voestalpine in Indien in den Ausbau ihrer Produktion von Schweißzusatzstoffen sowie in die Stärkung der Anwendungstechnik investiert.

Auch im Bereich der Bahninfrastruktur verfolgt die voestalpine seit Jahren erfolgreich ihre Strategie der Errichtung lokaler Weichenfertigungen in strategisch wichtigen Märkten. Ein jüngstes Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung solcher Projekte ist die Produktion von Hochleistungsweichen in Kairo, Ägypten. Das Unternehmen voestalpine Railway Systems liefert für die Errichtung der ersten ägyptischen Hochgeschwindigkeitsstrecke, die den Namen "Green Line" trägt, rund 260 Hochgeschwindigkeitsweichen inklusive Weicheninstandhaltungssoftware. Im Bereich Lagersysteme wurde in Louisville, Kentucky (USA), der Grundstein für eine Erweiterung der Produktions- und Vertriebskapazitäten gelegt. Des Weiteren hat die voestalpine neue langfristige Verträge mit zwei global agierenden Lkw-Herstellern für den nordamerikanischen Markt abgeschlossen. Zu diesem Zweck erfolgt seitens des Konzerns eine Erweiterung der Produktionskapazitäten am bestehenden Standort in Indiana, USA.