Nachdem das Späneproblem beim Bohren gelöst war, wurde Kevin Richstein noch auf eine weitere Herausforderung aufmerksam: das Abstechen von Bauteilen. Vor allem bei großen Durchmessern kam es hier immer wieder zu Verläufen. Je näher das Stechschwert dem Mittelpunkt kam, desto schwieriger wurde sauberes Arbeiten. Richstein überließ Drexelius das Abstechsystem WinCut von Ingersoll. In der Fertigung wurde es gleich mit einem Problemteil getestet, einer Kappe aus S355 Baustahl, die vom Durchmesser 90 mm bis auf 0 abgestochen werden sollte. Umgehend wurde dem Werkzeughersteller positives Feedback gegeben, wie Thomas Gutstein berichtet: „Das WinCut-System hat uns mit seiner hohen Stabilität und Zuverlässigkeit überzeugt. Die Bauteile werden jetzt absolut gerade abgestochen. Obendrein können wir damit höhere Schnittwerte fahren.“

Der Zugewinn an Geschwindigkeit ist beträchtlich. Bei der Kappe etwa wurde die Bearbeitungszeit von 40 auf 20 Sekunden glatt halbiert. Das WinCut-System ist vom Aufbau her komplett anders als ein herkömmliches Stechschwert, wie es zuvor auch bei Drexelius verwendet wurde. Während ein Standardschwert in der Regel nur geklemmt wird, ist hier der dreieckige Schneideneinsatz fest mit dem Halter verschraubt und kann nicht weggedrückt werden. Die effiziente Kühlung des Stechsystems wurde durch 3D-Druck möglich. Über gewundene Kühlkanäle im Inneren gelangt der Kühlstrahl von oben und von unten auf die Schneide und sorgt für eine optimale Spänekontrolle und höhere Standzeiten.

Drexelius hat sich das System in zwei Größen für Durchmesser bis 80 mm und bis 120 mm zugelegt. Mit Ausnahme ganz kleiner Bauteile wird es inzwischen für alle Abstechvorgänge benutzt. Je nach Anwendung setzen die Werker Schneidplatten in den Ausführungen SFJ3 oder SFC3 ein, die mit unterschiedlichen Spanformern versehen sind. Mit dem Service von Ingersoll ist man in Finnentrop sehr zufrieden, wobei vor allem die schnellen Reaktionszeiten hervorgehoben werden.