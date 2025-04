Delta hat auf der letzten Hannover Messe den Einstieg in den Cobot-Markt verkündet. Was hat sich seitdem getan?

Michael Mayer-Rosa: Zwischen der Hannover Messe und der SPS hat sich viel bewegt. Ein besonderes Highlight, das wir auf der SPS präsentiert haben, ist unsere neue Kooperation mit Nvidia. Gemeinsam integrieren wir unsere Cobot-Familie mit Nvidia-Technologien, insbesondere für die Anwendung im Bereich Interiors. Diese Partnerschaft hebt Robotik auf eine neue Plattformbasis. Sie ermöglicht uns, digitale Fertigung weiter voranzutreiben und den digitalen Zwilling als Kern unserer Produktionsphilosophie zu etablieren.

Der digitale Zwilling ist ein spannendes Thema. Wieso setzen Sie auf dieses Konzept?

Mayer-Rosa: Digitale Fertigung ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit. In unseren eigenen Globalen Produktionsstätten setzen wir dieses Konzept bereits ein. Wir sind in der Lage, alle Prozessdaten in Echtzeit zu erfassen, zu analysieren und zu nutzen. So können wir beispielsweise geringfügige Abweichungen bei Bauteilen identifizieren und diese Informationen nutzen, um die Teile in der Produktion optimal zu verbauen. Das Ziel ist, die Qualität zu maximieren und gleichzeitig Ressourcen zu sparen. Der digitale Zwilling spielt dabei eine zentrale Rolle, da er alle diese Prozesse abbildet und optimiert.