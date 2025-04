Das KI-Startup hat eine eigene Methodik entwickelt, um das Erfahrungswissen aus den Köpfen der Service-Experten zu holen, sowie ein spezifisches, industriebewährtes KI-Modell, um dieses Wissen in eine gezielte Anleitung zu übersetzen – mit präzisen Ergebnissen bei 90 Prozent Genauigkeit und der Flexibilität, langfristig optimiert und aktualisiert zu werden.

Lesetipp: Mehr Marge, weniger Rätselraten

Durch die Zusammenführung all dieser Elemente in einer SaaS-Lösung kann FINDIQ problemlos in bestehende Service-, Produktions- und Wartungslandschaften integriert werden. Zusätzlich unterstützen wir unsere Kunden mit Projekt- und Change-Management-Komponenten, um sicherzustellen, dass die Software am Ende auch tatsächlich genutzt wird. Die Schnelligkeit in der Implementierung, die Korrektheit der Ergebnisse sowie die Möglichkeit, die Wissensbasis dauerhaft zu optimieren und aktuell zu halten, bewegen 90 Prozent der Kunden zum Rollout der Lösung - auch auf globaler Ebene.