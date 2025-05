Kern der geplanten Maßnahme ist die Transformation des operativen Konzerns in eine Finanzholding mit deutlich reduzierter Zentralverwaltung. Die Mitarbeiterzahl in der Konzernzentrale solle von rund 500 auf lediglich 100 sinken, während in der Verwaltung etwa 1.000 Stellen wegfallen sollen. Unter der neuen Holding werden die Sparten Automotive Technology, Materials Services und Decarbon Technologies als eigenständige, mehrheitlich börsennotierte Gesellschaften geführt. Diese strukturelle Neuausrichtung erfordert noch die Zustimmung des Aufsichtsrats.

Mit dem Umbau will Thyssenkrupp vor allem den spezifischen Wertbeitrag jeder Einheit transparenter machen und so neue Investoren gewinnen. Eine Finanzholding kann leichter Minderheitsbeteiligungen zulassen oder komplette Verkäufe realisieren, ohne dass das Kerngeschäft darunter leidet. Zugleich verspricht sich die Konzernführung um CEO López, mit einer schlanken Verwaltung Kapital freizusetzen und es gezielt in Wachstumsfelder wie Wasserstofftechnologien und Elektromobilität zu lenken.