Seit Jahrzehnten sind deutsche Hersteller führend in Produktion und Export. 2024 belegten sie in der Produktion Platz 2 hinter China und im Export Platz 1, gleichauf mit China. Auch in schwierigen Zeiten investieren sie stabil rund 3 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Gut 50 international renommierte Forschungsinstitute mit zahlreichen Spitzenkräften stehen an deutschen Hochschulen für gemeinsame Projekte zur Verfügung. Auch treiben die sehr gut ausgebildeten Mitarbeiter mit ihrer hohen Leistungsbereitschaft die Branchenentwicklung voran. Bis November 2024 hat die Industrie ihre Beschäftigung noch leicht ausgebaut, auf rund 65.300 Mitarbeitende. „Auf diesem Fundament können die Unternehmen Nachfrageschwankungen gut bewältigen. Das haben sie in früheren Schwächephasen oft genug bewiesen“, so Franz-Xaver Bernhard, Vorsitzender des VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken).

Die Unternehmen seien aber auf Rückenwind aus der Politik angewiesen. Nach der Bundestagswahl Ende Februar müsse die neue Regierung sehr schnell mit einem überzeugenden Plan für mehr Wirtschaftswachstum die Weichen stellen, fordert der VDW-Vorsitzende. Bürokratie abbauen, Digitalisierung vorantreiben, Energiekosten und Steuern senken, Bildung verbessern und Infrastruktur sanieren stehen ganz oben auf der Agenda. „Das Gesetz zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, die CSR-Richtlinie, das Cyber-Resilience-Gesetz, die EU-Waldverordnung und wer weiß was noch alles überfordern die Unternehmen“, beschreibt Bernhard die Situation. Je nach Unternehmensgröße müssen sie ein bis drei Prozent ihres Umsatzes für die Dokumentation aufwenden, Geld, das für Investitionen fehlt.