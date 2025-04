Die deutschen Maschinenbauer rechnen im kommenden Jahr nur mit einer leichten Erholung. Die Produktion werde 2024 um acht Prozent zurückgehen und im neuen Jahr wohl um zwei Prozent sinken, sagte der Präsident des Branchenverbandes VDMA, Bertram Kawlath, am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz in Frankfurt. Erstmals seit vielen Jahren drohe der Branche mit gut einer Million Beschäftigten in Deutschland ein leichter Stellenabbau.

Zwar dürften sinkende Zinsen 2025 auch der globalen Investitionsbereitschaft zugutekommen und eine konjunkturelle Erholung einleiten. Doch ein fulminanter Aufschwung der Weltkonjunktur sei nicht zu erwarten.

Kunden investieren zu wenig

Die überwiegend mittelständische Branche, zu der auch börsennotierte Unternehmen wie Thyssenkrupp, Siemens Energy oder Gea gehören, kämpft mit der Zurückhaltung der Kunden bei den Investitionen. Die Verunsicherung sei groß, erklärte Kawlath.

Lesetipp: Tausende Stellen betroffen: Thyssenkrupp plant Stellenabbau in der Stahlsparte

Ursache hierfür seien Kriege, handelspolitische Grabenkämpfe und die Wahlerfolge extremistischer Parteien und Kandidaten. Die Unternehmen bräuchten eine klare und verlässliche Wirtschaftspolitik. "Schluss mit der Überregulierung, Schluss mit engen technologischen Vorgaben und auch Schluss mit der viel zu hohen Kostenbelastung am Standort Deutschland."