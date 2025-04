Insgesamt wurde in Deutschland im Jahr 2021 rund ein Drittel aller Patente dem Technologiefeld Maschinen- und Anlagenbau zugeordnet. Weltweit wurden im Technologiefeld Maschinen- und Anlagenbau jährlich rund 70.000 transnationale Patente von Unternehmern und Erfindern angemeldet. Mit rund 10.000 Patenten werden etwa 15 Prozent dieser Patente von Unternehmen und Erfindern aus Deutschland angemeldet. In Teilbereichen wie Maschinenelemente oder Werkzeugmaschinen sind die weltweiten Anteile Deutschlands sogar noch höher.

In der Studie wird erstmals nicht nur die technologische, sondern in Ergänzung auch die branchenbezogene Perspektive der Patentanmeldungen beleuchtet, sprich: der Erfindergeist der Maschinenbaufirmen im internationalen Vergleich. Demnach melden diese Unternehmen nicht nur Patente in Maschinenbau-Technologien, sondern auch in anderen Technologiebereichen an – insgesamt weltweit 15.000 im Jahr 2021. Hier stehen die Unternehmen aus Deutschland für etwa ein Drittel (rund 5000) der Anmeldungen. "Diesen Wert erreicht kein anderes Land, was die Schlüsselrolle unserer Unternehmen im globalen Maschinenbau-Ökosystem untermauert“, sagt Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA. "Unsere Leistungsstärke ist umso beachtlicher vor dem Hintergrund, dass die Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus kaum staatliche Forschungsmittel erhalten, zuletzt nur rund 200 Millionen Euro pro Jahr.“