"Die neue Smart Factory ist ein klares Zeichen unseres Engagements für unsere US-Kunden und unserer tiefen Wertschätzung für ihr Geschäft. TRUMPF steht auch in den kommenden Jahren für Innovation, Technologie und Wachstum in Nordamerika", so Nicola Leibinger-Kammüller, CEO von Trumpf. Das neue Werk nutzt Hightech-Fertigungsanlagen von Trumpf, um Blechteile für die in den USA hergestellten Trumpf-Maschinen zu produzieren. Außerdem können Kunden die Fabrik besuchen, um sich dort ein Bild von Automatisierungslösungen, der digitalen Vernetzung von Maschinen und einer datengesteuerten Produktion machen zu können. Die Investitionssumme liegt bei rund 40 Millionen US-Dollar.

Die in Farmington gefertigten, hochmodernen Werkzeugmaschinen von Trumpf kommen etwa bei der Herstellung von Metallkomponenten für Autos, Flugzeuge, landwirtschaftliche Maschinen oder Fitnessgeräte zum Einsatz. "Die Zukunft erfordert eine intelligentere, stärker vernetzte und wettbewerbsfähigere Fertigung. Jetzt ist es an der Zeit, dass Unternehmen ihre Produktionsmethoden verbessern und ihre Belegschaft weiterentwickeln. Wir unterstützen Firmen in ganz Nordamerika dabei, indem wir Fertigungstechnologien und Dienstleistungen zur Verfügung stellen", so Lutz Labisch, President und CEO von Trumpf in den USA. Die Smart Factory erweitert die derzeitigen Produktionsflächen vor Ort um rund 5.200 Quadratmeter und beherbergt neben Laserschneidmaschinen auch Biegemaschinen und Schweißanlagen.