"Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren drei Standorten in Österreich, China und Malaysia nun eine vollständig diversifizierte Lieferkette anbieten können. Nicht nur global, sondern auf die heutigen Kundenbedürfnisse zugeschnitten", so Ingolf Schröder, EVP der AT&S Business Unit Microelectronics. "Wir haben bereits erste Muster an einige Kunden geliefert, und die Qualifizierung für neue Produkte läuft nach Plan." AT&S arbeite an der weiteren Diversifizierung des Kundenportfolios, wobei die R&D-Kapazitäten optimal genutzt werden sollen. Für Schröder sind die IC-Substrate die "modernen Helden" in der Mikroelektronik.

CTO Peter Griehsnig betont auch die Aspekte der Nachhaltigkeit: "Die R&D-Aktivitäten von AT&S tragen in zweierlei Hinsicht zu einer nachhaltigen Entwicklung bei: Erstens sparen innovative Tools in der Forschungsarbeit wertvolle Mengen an Zeit, Kosten und Material, zweitens sorgen die damit geschaffenen Produkte bei unseren Endkunden für effizientere Datenübertragungen und smarte, umweltschonende Energieeffizienz.“