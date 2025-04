Mit dem Start in Ägypten erweiterte ALPLA das Portfolio um Standardverpackungen für pharmazeutische Produkte und zählt heute zu den führenden Herstellern des Landes. „Bei der erfolgreichen Geschäftsentwicklung hat uns die Expertise und Erfahrung unseres Partners Taba sehr geholfen“, berichtet Delgado. ALPLA und Taba bleiben auch in Zukunft verbunden: Das Joint Venture DEPACK mit Sitz im Industriepark von 10th of Ramadan City fertigt Lebensmittelverpackungen mit der Thermoforming-Technologie.

Vorreiter ist ALPLA auch beim Recycling. Seit vielen Jahren verarbeitet das Unternehmen Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) und stärkt so die Kreislaufwirtschaft vor Ort. „Überall in Nordafrika und im Nahen Osten wächst der Bedarf an sicheren, leistbaren und nachhaltigen Verpackungslösungen. Wir realisieren diese als Systemanbieter und Technologiemarktführer mit 70 Jahren Erfahrung aus einer Hand. Unsere Präsenz in Ägypten nimmt eine Schlüsselrolle ein und beherbergt seit 2024 auch unseren zentralen Accounting Service Hub“, betont Tarek Bassiouni, Regional Head of Finance & Controlling AMET bei ALPLA. Die Übernahme der Anteile erfolgte am 16. Dezember 2024. Über die Konditionen wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.