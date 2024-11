Feierliche Eröffnung des Recyclingwerks in Ballito. Im Bild (von links): Gerhard Meyringer (Managing Director ALPLArecycling South Africa), Nicholas Pule (Deputy Director Department of Trade and Industry Republic of South Africa), Romana Königsbrun (Österreichische Botschafterin in Südafrika), Günther Lehner (Chairman ALPLA Group), Bevlen Sudhu (Commercial Director ALPLArecycling South Africa), Dietmar Marin (Managing Director ALPLArecycling Division).