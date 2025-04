„Das Engagement in Thailand war vor mehr als 20 Jahren der Start für unsere Aktivitäten in Südostasien und ist auch heute zentral für unser Wachstum. Das Vorzeigewerk in Chachoengsao deckt alle Bedürfnisse unserer Kunden ab und eröffnet neue Chancen am Markt“, betont Alpla CEO Philipp Lehner.

