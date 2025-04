Die Brennerdüse des ALFA-Brenners kann laut Hersteller ohne Werkzeug gewechselt werden, was die Rüstzeiten reduziert. Außerdem soll der Brenner effektiv bis zum Rand der Platte schneiden und dadurch für eine bessere Materialausnutzung sorgen. Zudem sei die Höhenabtastung unempfindlich gegenüber Schlacke, Zunder und Feuchtigkeit. Das liege daran, dass sie magnetisch und vollständig im Brenner integriert ist.



Das Bohraggregat kommt zum Einsatz, wenn eine größere Genauigkeit der Bohrungen erforderlich ist, der Bohrdurchmesser weniger als die Materialdicke beträgt oder die Anzahl des thermischen Lochstechens reduziert werden soll. In diesen Fällen wird die Maschine zusätzlich mit einem Bohraggregat ausgerüstet.

Das Bohraggregat hat die Produktivität erheblich gesteigert: "Früher mussten wir Startlöcher für Autogenschneidvorgänge bis 200 mm mit dem Brenner stechen oder manuell bohren. Das war zeitaufwändig und belastete die Maschine. Jetzt können wir Startlöcher ab einer Materialstärke von 80 Millimeter problemlos vorbohren und kleinste Konturen auch in dicke Materialien schneiden," beschreibt Christian Aufreiter die Verbesserungen. Außerdem schone das Bohraggregat die Maschine und reduziere Wartungsintervalle. "Das ist ein großer Vorteil in unserem täglichen Betrieb," so Aufreiter.