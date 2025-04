Ein Ämtertausch im Aufsichtsrat und eine Kapitalerhöhung stehen am Montag am Programm einer außerordentlichen Hauptversammlung der Pierer Mobility AG.

Aufsichtsratschef Josef Blazicek soll sein Mandat zurücklegen und Remus-Miteigentümer sowie -CEO Stephan Zöchling ins Gremium einziehen. Die Hauptversammlung der börsennotierten Mutter der insolventen KTM AG findet hinter verschlossenen Türen im "House of Brands" in Munderfing in Oberösterreich statt.

Schon länger bekannt ist, dass die Pierer Mobility frisches Geld für die Sanierung des Motorradherstellers KTM braucht. Allein um die angestrebte Quote von 30 Prozent oder mehr bedienen zu können, sind mindestens 600 Mio. Euro nötig. Das werde man nur mithilfe von Investoren bedienen können, erwartet KTM-AG-Sanierungsverwalter Peter Vogl.