Projektleiter Markus Makoschitz, Principal Scientist am AIT Austrian Institute of Technology und Professor an der Montanuniversität Leoben erklärt: "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, denn ich sehe sie als große Wertschätzung für die herausragenden Leistungen der Kollegen am AIT und unserer Partner. Wir fokussieren uns auf smarte, wirtschaftliche Lösungen, Leistungsfähigkeit, Effizienz und Marktrelevanz. Nur dann werden unsere Multi-Megawatt-Schnellladestationen auch wirklich in der Praxis wirksam sein.“

Das Projekt MEDUSA, 2021 gestartet und aktuell in der zweiten Umsetzungsphase (2024-2027), konzentriert sich auf den Bau eines groß angelegten Demonstrators und auf Analysen geografischer Gegebenheiten und Verkehrsströme in Verbindung mit Netzsimulationen. Finanziert wird MEDUSA im Rahmen des Programms Zero Emission Mobility 2023 des Klima- und Energiefonds.

Neben dem koordinierenden AIT Austrian Institute of Technology GmbH sind folgende Partner am Projekt beteiligt: AVL List GmbH, Infineon Technologies Austria AG, EnerCharge GmbH, Lotus Wireless Technologies India Private Ltd., Virtual Vehicle Research GmbH, Miba Cooling Austria GmbH & Co. KG, Technische Universität Wien sowie die Montanuniversität Leoben.