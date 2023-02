Innenausbau im neuen Jahr

Anfang Jänner wurde die Tragkonstruktion für den Büroeinbau hergestellt und die Malerarbeiten durchgeführt. Dann wurde an den Installationsarbeiten in der Halle weitergearbeitet, Gipskarton-Wände standen in diesem Monat ebenfalls noch am Plan. Plangemäß wurde der Estrich im Februar 2022 hergestellt, die Trockenbauwände wurden errichtet und die Ausbaugewerke arbeiteten auf Hochtouren an den Installationen. Im März wurde die Halle bereits teilweise für den Testbetrieb der Firma Agilox verwendet. Die Büroeinbauten wurden fertig installiert. Hier sind noch die Glastrennwände und die Glastüren auszuführen gewesen, ehe die Möbel aufgestellt und die Büros zur Verwendung an den Kunden übergeben werden konnten. Aufgrund des trockenen Wetters konnte etwas früher als geplant mit den Außenanlagen begonnen werden. Es wurden der Unterbau sowie die Vorbereitungsarbeiten für die Asphaltierung hergestellt.



Bei den Außenanlagen haben im April bereits die Vorbereitungsarbeiten begonnen. Die Elektro-Ladesäulen wurden einen Monat später angeschlossen. Die Bäume wurden gepflanzt und der Rasen konnte schon zu wachsen beginnen. Für die gesamte Dachfläche wurde noch eine PV-Anlage mit einer Leistung von 170 kWp bestellt, um maximal nachhaltigen Strom für den Eigenverbrauch erzeugen zu können. Im Juni wurden dann final die Restarbeiten abgeschlossen, die PV-Anlage lieferte ab Mitte Juni Strom. Der Rasen wuchs bereits an und sobald die Blitzschutzanlage errichtet wurde ist die Baustelle abgeschlossen.

