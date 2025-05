Die einzelnen Komponenten wurden in Finnland und Tschechien hergestellt und mit einem Sondertransport, der mehrere Nächte dauerte und eine behördliche Sondergenehmigung erforderte, nach Gresten transportiert. Dafür wurde die Strecke im Vorfeld sorgfältig vermessen und geprüft. Zwei Spezial-LKWs mit einer Länge von 40 Metern und Zugmaschinen mit 750 PS machten sich schließlich auf den Weg. Sechs Begleitfahrzeuge sorgten für die Sicherheit des Transports, der von Tschechien über Freistadt nach Gresten führte. An verschiedenen Kreisverkehren mussten mitunter Teile abgebaut werden, damit die überlangen Anhänger manövrieren konnten.

“Wir haben nicht nur einen Kran geliefert, sondern eine Lösung für einen komplexen Prozess, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Produktivität einzugehen. Aber unser Engagement endet nicht hier. Wir bieten Lebenszyklus-Dienstleistungen an – das ist es, was Kunden wie Welser wollen, und das ist es, was wir liefern können“, so Markus Scheibelberger, Director of Product Sales, ISE EMEA, Konecranes.