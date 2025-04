Der Hensec-Geschäftsführer empfiehlt Firmen und Verwaltungen, sich kontinuierlich einem Red-Teaming-Test zu unterziehen. Dabei agiert eine Gruppe (das "Red Team") als hypothetischer Angreifer, um die Robustheit im Ernstfall zu prüfen und dabei Schwächen und Sicherheitslücken aufzudecken. In Absprache mit dem Auftraggeber nutzen Red Teams eine Vielzahl von Techniken, die von Social Engineering über physische Eindringversuche bis hin zu komplexen Cyberangriffen reichen, um Schwachstellen in der Software, in den Prozessen, in der physischen Sicherheit oder im menschlichen Verhalten zu entlarven.

"Viele Führungskräfte sind geschockt über die gravierenden Sicherheitsmängel in ihren Organisationen, die beim Red Teaming zutage treten. Das Problem der Cybersicherheit haben praktisch alle auf dem Radar, aber die Erkenntnis, wie leicht der physische Zutritt zum Firmen­gelände, zur IT-Zentrale oder gar zu den Chefbüros möglich ist, sorgt regelmäßig für helle Auf­regung", so Heneka.