Auf der neuen „Werkstück-Wall“ werden landestypische Werkstücke aus verschiedenen Ländern dargestellt, darunter der Eiffelturm und weitere symbolträchtige Exponate. Diese Präsentation soll die internationale Präsenz von GROB verdeutlichen.

Kulinarisch wird die Messe passend zum Motto "Welcoming the World to Bavaria" von Speisen aus aller Welt begleitet, die den Messebesucherinnen und -besuchern einen Einblick in die kulinarische Vielfalt der weltweiten GROB-Standorte bieten sollen. Darüber hinaus werden täglich zwölf themenbezogene Werksführungen auf dem Programm stehen, die hinter die Kulissen und in die Produktionsprozesse von GROB führen.