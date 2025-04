Wie komplex das Thema ist, wurde schnell klar, als Stephanie Kudak, Vertikal Market Managerin Eplan, den Ist-Zustand der Stromnetze beschrieb: 1,9 Millionen Kilometer umfasst es in allein in Deutschland. 800 Netzbetreiber verwalten es. Um ein bidirektionales Netz zu realisieren, müssen bis 2045 rund 500.000 Transformatoren hergestellt und installiert werden. Eine aufwändige Aufgabe, zu deren Bewältigung neben den genannten Hebeln auch ein Kulturwandel in den Unternehmen vonnöten ist, wie die Wirtschaftsingenieurin Svenja Eger und Wirtschaftsingenieur Stefan Vlachakis von Capgemini in einem Vortrag vorstellten.

Das Ende des Vormittags läutete die Paneldiskussion „Stromnetze im Fokus der Digitalisierung“ ein. Vertreter der Hamburger Energienetze, TU Dortmund und TenneT schilderten ihre Erfahrung mit Digitalisierungsprojekten. So stellte Bendic Ritt, Hamburger Energienetze, die Plattform gridlytics vor, über die Netz-, Mess- und Kundenstationen, Leitsysteme, BIM-Modelle oder auch Stammdaten-Verwaltungssysteme miteinander verbunden sind.

Beispielhaft zeigt Rittal wie mit Eplan-Lösungen erstellte Schaltpläne auf die Plattform exportiert und dort weiterverwertet werden können. Ein Forschungsprojektes der TU Dortmund beschäftigt sich mit der Frage, wie durch Markt- und Netzsimulationen eine Flexibilisierung der Netze umgesetzt werden kann.