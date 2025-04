In Kooperation mit Fraunhofer Austria hat die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) Mitte März bereits zum achten Mal das Deutsch-Österreichische Technologieforum abgehalten. 2025 mit dem Fokus Wettbewerbsfähigkeit, Transformationsprozesse und KI in der Industrie.

Rund 190 Gäste wurden begrüßt. Diese bisher höchste Beteiligung in der Forumsgeschichte ist für Prof. Dr. Wilfried Sihn, Senior Advisor bei Fraunhofer Austria, der durch den Abend führte, Beweis, dass das Thema bewegt. Vito Cecere, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich, verwies in seiner Eröffnung unter anderem auf die Regierungsbildung in Deutschland und die geplanten 500 Mrd. Euro für Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung. „Ich hoffe, das Versprechen wird diesmal gehalten, seit 2009 ist diese finanzielle Stärkung ein Thema.“

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, schloss mit der Forderung, das Tempo beim KI-Einsatz im Unternehmen zu erhöhen, Forschung und Entwicklung zu stärken, Kooperationen auszubauen und das KI-Know-how zu forcieren. Es wurde bereits teilweise realisiert: Die F&E-Quote in Österreich soll bis 2030 vier Prozent betragen. Der Einsatz von KI in der Industrie hat sich im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt.

Lesetipp: Bosch Tech Compass: laut Studie wächst KI-Akzeptanz in Deutschland