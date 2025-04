Am Freitag, dem 27. Juni, öffnet MicroStep Europa ab 10 Uhr die Türen seines CompetenceCenter Süd im bayerischen Bad Wörishofen. „Die Besucher dürfen sich auf ein echtes Technologiefeuerwerk freuen. Wir schneiden, wir kanten, wir entgraten und demonstrieren innovative Digitalisierungslösungen. Zudem stellen unsere Technologiepartner in der Fachausstellung weiterführende Systeme vor. Und natürlich kommen auch der persönliche Austausch und das leibliche Wohl nicht zu kurz“, betont Johannes Ried, Geschäftsführer der MicroStep Europa GmbH. Ein Rahmen- und Abendprogramm rundet den Tag ab.

Lesetipp: GROB und Hofmann beschleunigen Fertigung von Partikelschaumwerkzeugen

Mit dem neuen CompetenceCenter Süd nahm MicroStep 2023 in unmittelbarer Nähe zum Firmensitz in Bad Wörishofen ein Zentrum für Themen wie Schneiden, Automation, Abkanten und Entgraten in Betrieb. Wie das Unternehmen in einer Aussendung berichtet, sind dort im Showroom auf über 1.350 Quadratmeter modernste Schneidtechnologien (Laser, Plasma, Autogen, Wasserstrahl in 2D und 3D) sowie innovative Abkant- und Automationslösungen dauerhaft ausgestellt. Ergänzt wird das Portfolio durch Maschinen zur Schlackeentfernung, Entgratung und Kantenverrundung.