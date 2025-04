Die internationale Textil- und Kreativausstellung Brno Patchwork Meeting ist die größte Schau kombinierter Textiltechniken – nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in Mittel- und Osteuropa. An der Ausstellung nehmen regelmäßig führende Schaffende des Bereichs Wandquilts und Patchwork teil.

Dank der hohen Anzahl an Exponaten und tausenden Besuchern belegt die Ausstellung Rang 4 in Europa. Alljährlich werden an die 700 Werke präsentiert, überwiegend Wandquilts (moderne Tapisserien) von mehr als 300 Autoren aus aller Welt und eine Auswahl an Arbeiten tschechischer Autoren.