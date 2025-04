Erstmals präsentiert wird der neue Traub Produktionsdrehautomat TNK40, ein reiner Kurzdreher, der auf Basis des Lang-Kurzdrehautommaten Traub TNL32 compact entwickelt wurde. Statt des verfahrbaren Spindelstocks fürs Langdrehen besitzt die TNK40 einen festen Spindelstock mit 40 mm Durchlass. Durch die vibrationsarme und einfache Stangenzuführung (z.B. über einen Kurzlader) erreicht die Maschine eine höhere Gesamtsteifigkeit als die Langdrehausführung, was sich in gesteigerter Dynamik und Bauteilqualität bemerkbar machen soll. Die Traub TNK40 gibt es in den Varianten 9, 9B und 11, je nach Anzahl der linearen Achsen und Ausstattung mit B-Achse.

Ebenfalls neu ist der Lang-Kurzdrehautomat TNL12 lean. Diese Einstiegsvariante ist mit nur einem Revolver und einer Rückseiteneinheit konfiguriert. Die angetriebene Führungsbuchse ist einstell-, aber nicht programmierbar. Optionale Erweiterungen sind weiterhin möglich.

Eine weitere Neuheit – der CNC-Mehrspindeldrehautomat Index MS24-8 – wirbt mit besonders hoher Produktivität sowie kurzen Takt- und Rüstzeiten. Er ist mit acht Spindeln versehen und mit dem Stangenlademagazin MBL ausgestattet. Mittels zahlreicher Features und Softwaretools soll sich dieser Mehrspindler schnell umrüsten lassen und sich unter anderem auch für die Zerspanung neuer Materialstandards wie zum Beispiel von bleifreiem Messing.