„Die intec in Leipzig zeichnet sich durch eine zentrale Lage in Deutschland aus, was neben Besuchern aus den neuen Bundesländern weitere Interessenten anzieht“, so Markus Horn, Geschäftsführer der Paul Horn GmbH. Er erwarte außerdem Gäste aus angrenzenden Ländern wie Polen und Tschechien.

Bei der Bandbreite von Kundenbranchen liegt ein Schwerpunkt auf Automotive, Medizintechnik und Energie. Mit dem Code „ITC25HORN“ erhalten Besucher ein kostenfreies Ticket.