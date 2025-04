Die Getriebe für diese Automated Guided Vehicles (AGV) wurden speziell für den Einsatz als Radnabengetriebe in verschiedensten Flurförderfahrzeugen entwickelt. Wie es in einer Aussendung von Heidrive heißt, erfüllt dies die hohen Anforderungen, wie etwa eine kompakte Bauart und eine direkte Anbindung an die Applikation und das anzutreibende Rad. Um auch eine möglichst ideale Anbindung von Getriebe und Servomotor zu erreichen, wurden die AGV-Getriebe laut Heidrive mit dem Motor-Direkt-Anbau in den Servomotor-Baukasten der Firma Heidrive eingefügt.

Allied Motion zeigt auf der LogiMAT die Baureihe KinetiMax High Power Density, die in AGV-Radantriebe integriert wurde. Die bürsten- und rahmenlosen Außenläufermotoren sollen sich durch ein robustes Gehäuse und ausfallsichere Bremsen auszeichnen.

