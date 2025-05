Im Mai : Gitex Europe: IT-Messe aus Dubai kommt nach Berlin

Vom 21. bis 23. Mai 2025 findet die Gitex Europe x Ai Everything zum ersten Mal in der Berliner Messe statt. Ihr Fokus liegt auf Tech-Innovationen, Start-ups und Investoren. Die Konferenz will die Bandbreite europäischer KI- Ökosysteme abbilden. Auch Cybersecurity und Klimaschutz spielen eine wichtige Rolle.