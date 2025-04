„Vor 30 Jahren öffnete DMG MORI in Pfronten erstmals seine Türen zur Hausausstellung – heute ist unser Event in Pfronten in der Branche Tradition. Wir starten gemeinsam in ein Jahr voller Innovationen und den vielfältigen Möglichkeiten unserer MX – Machining Transformation. Ich freue mich auf viele Gespräche und das persönliche Treffen mit unseren Kunden, Partnern und Besuchern aus aller Welt“, gibt Irene Bader, Vorständin von DMG MORI, einen Ausblick auf die Hausausstellung. Das Event findet vom 10. bis zum 21. Februar 2025 statt.

Präsentiert werden folgende fünf Weltpremieren: