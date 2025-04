Die Automobilindustrie diskutiert intensiv, wie sich Energie und Materialverbrauch in der Produktion reduzieren lassen. Das zeigte dieser Tage auch der Mobility Innovation Summit des VDA (Verband der Automobilindustrie) in Berlin. Investitionen in neue Maschinen zahlen sich nach Einschätzung des EMO-Veranstalters VDW bereits mit einer Energieeinsparung um 25 Prozent aus. Doch lassen sich auch weitere Stellschrauben identifizieren, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Die Sustainability Area auf der EMO 2025 möchte moderne Lösungen für die nachhaltige Produktion entdecken. Materialeffizienz spielt dabei eine große Rolle. Mit neuen Simulationsmethoden in der Komponentenentwicklung und innovativen Produktionsverfahren etwa können Bauteile noch belastbarer und langlebiger ausgelegt werden.

Die Recyclingfähigkeit von Fahrzeugen ist sicherzustellen, indem Recycling bereits bei der Entwicklung neuer Fahrzeugkomponenten mitgedacht wird. Derzeit sind etwa 85 Prozent eines Fahrzeugs recycelbar, so der VDA. Etwa ein Drittel eines neuen Fahrzeugs bestehe aus Sekundärmaterial. Um diese Quoten weiter zu erhöhen, muss eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zum Laufen gebracht werden, in der alle Beteiligten eng zusammenarbeiten und ihre Daten austauschen. Dabei geht es um Produktions- und Materiallieferketten für mehrere Tausend Komponenten und Teile, die in jedem Fahrzeug verbaut werden. Gerade im Hinblick auf die Elektromobilität ist es wichtig, Batterien wiederzuverwenden und etwa Lithium, Nickel und Kobalt für neue Batterien zurückzugewinnen.