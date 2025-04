Snap in möchte es es Installateuren und Gerätebauern ermöglichen, ihre Verdrahtungsprozesse effizienter vorzunehmen. Zum Beispiel entfällt das normalerweise zeitaufwendige Crimpen. Auch feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse können mit Snap in intuitiv verdrahtet werden, heißt es seitens Weidmüller. Installateure können abisolierte Leiter demnach ohne großen Kraftaufwand in die Anschlussstelle stecken. "Sobald der Leiter eingeführt ist, löst die vorgespannte Anschlussstelle aus und ähnlich wie bei einer Mausefalle schließt der Kontakt mit einem deutlich hörbaren 'Klick'", beschreibt der Hersteller die Methodik.

Das Produktportfolio an Reihenklemmen soll mit der Snap in Anschlusstechnologie neue Maßstäbe in der Verbindungstechnik setzen und ist für Anschlussbereiche von 0,5 bis 16 mm² geeignet. Die Auswahl umfasst Durchgangs-, Etagen- und Mehrstockklemmen sowie zugehörige Schutzleiterklemmen.