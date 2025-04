„Wie Unternehmen Automatisierungspotenziale im Workflow entlang ihrer Wertschöpfungskette heben können, präsentieren wir– wie schon 2023 – sehr anschaulich über unsere Werkstattstraße am Messestand. Dieses Jahr fokussieren wir die Thematik der Kupferbearbeitung, zu der wir einige Neuheiten vorstellen. Visualisiert werden dazu alle Verbindungen zwischen Eplan, einer Maschine und Rittal, nämlich wie Automatisierung und Digitalisierung im Kontext in der Praxis funktionieren“, beschreibt Rittal Geschäftsführer Marcus Schellerer einen der gemeinsamen Messe-Schwerpunkte.

Zu den Rittal Innovationen der Werkstattstraße zählen unter anderem digital eingebundene Maschinen von Rittal Automation Systems zur Bearbeitung von Kupferschienen. Des Weiteren Verdrahtungskanäle und Tragschienen sowie Systemtechnik und Neuheiten zur effizienten Schaltschrank-Klimatisierung. Für schnellere Konfiguration der Systemtechnik in Schaltanlagen sorgt seit Kurzem das neue Planungstool RiPower.

Von Eplan wiederum erfolgt dazu in der vorangehenden Engineering-Phase die ECAD-Servicierung. Hierzu gibt es eine Schaltschrankbau-Studie, die besagt, dass man vom ECAD bis hin zur Fertigung bis zu 35 Prozent an Arbeitszeit einsparen kann. Eplan Geschäftsführer Martin Berger erklärt: „Dies lässt sich unter anderem mithilfe der Eplan Software-Tools Eplan Smart Wiring, Eplan Smart Mounting, Eplan Pro Panel oder Eplan Cable proD erreichen. Zur effizienteren Projektierung trägt das Eplan Data Portal entscheidend bei. Es bietet Anwendern Zugriff auf hochwertige Produktkataloge aus einem laufend wachsenden Pool namhafter Komponentenhersteller. Kürzlich konnte sogar die 4-Millionen-Marke an statischen Artikeldaten von rund 500 Herstellern im Portal überschritten werden.“

